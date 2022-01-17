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1 час назад

Facebook восстановил доступ к странице делегации России в Вене

Администрация соцсети Facebook после трёх дней блокировки восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности, заявил глава делегации Константин Гаврилов.

Facebook восстановил доступ к странице делегации России в Вене
Фото: © Peerapon Boonyakiat / SOPA Images/Sipa USA Legion-Media© Peerapon Boonyakiat / SOPA Images/Sipa USA Legion-Media

В настоящее время страница делегации доступна для пользователей.

Ранее дипломат сообщил, что обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки страницы делегации.

В делегации отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.

Наука и техника,Безопасность,Роскомнадзор,ОБСЕ,
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