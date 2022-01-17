Facebook восстановил доступ к странице делегации России в Вене

Администрация соцсети Facebook после трёх дней блокировки восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности, заявил глава делегации Константин Гаврилов.

Фото: © Peerapon Boonyakiat / SOPA Images/Sipa USA Legion-Media © Peerapon Boonyakiat / SOPA Images/Sipa USA Legion-Media

В настоящее время страница делегации доступна для пользователей.

Ранее дипломат сообщил, что обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки страницы делегации.