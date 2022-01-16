Ученые спрогнозировали мощные мутации коронавируса

Ученые заявили, что стремительное распространение омикрон-штамма гарантирует, что это не последняя версия коронавируса. Мир увидит другие, более мощные мутации, сообщает Associated Press.
«Чем быстрее распространяется омикрон, тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству штаммов», - сказал Леонардо Мартинес, эпидемиолог Бостонского университета.
Эксперты отмечают, что омикрон распространяется намного быстрее, если сравнивать его с предшественниками. Скорость и легкость распространения увеличивают вероятность того, что вирус сохранится среди людей со слабой иммунной системой. Это означает, что у него будет больше времени для развития мощных мутаций.
«Это более длительные, стойкие инфекции, которые, по-видимому, являются наиболее вероятной питательной средой для новых вариантов», — сказал доктор Стюарт Кэмпбелл Рэй, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Джона Хопкинса.
Эксперты подчеркнули необходимость карантинных мер, вакцинации, ношения масок для сдерживания новых штаммов.
Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга заявил, что омикрон является «последней атакой» коронавируса.