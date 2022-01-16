Ученые спрогнозировали мощные мутации коронавируса

Ученые заявили, что стремительное распространение омикрон-штамма гарантирует, что это не последняя версия коронавируса. Мир увидит другие, более мощные мутации, сообщает Associated Press .

«Чем быстрее распространяется омикрон, тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству штаммов», - сказал Леонардо Мартинес , эпидемиолог Бостонского университета.

Эксперты отмечают, что омикрон распространяется намного быстрее, если сравнивать его с предшественниками. Скорость и легкость распространения увеличивают вероятность того, что вирус сохранится среди людей со слабой иммунной системой. Это означает, что у него будет больше времени для развития мощных мутаций.