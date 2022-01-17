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1 час назад

Что Apple представит на весенней презентации

Надёжный источник рассказал, какие продукты может представить Apple весной этого года.

Что Apple представит на весенней презентации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уже давно ходят слухи, что этой весной Apple представит iPhone SE третьего поколения. Наряду с телефоном компания может также анонсировать iPad Air пятого поколения.

Сообщается, что у нового планшета будет чип A15 Bionic, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, поддержка 5G для некоторых моделей и вспышка True Tone с четырьмя светодиодами. С точки зрения дизайна устройство не будет отличаться от своего предшественника. У него будут 10,9-дюймовый дисплей, кнопка Touch ID и тонкие рамки.

iPad Air пятого поколения выйдет в цветах: космический серый, серебристо-зелёный, розовое золото и небесно-голубой. Точная дата презентации ещё не известна.

Наука и техника,Apple,
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