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2 часа назад

Более дешёвые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи

Некоторое время назад инсайдеры порадовали фанатов Apple, заявив, что компания планирует оснастить даже базовые iPhone 14 и 14 Max LTPO-дисплеями с поддержкой технологии ProMotion (120 Гц).

Более дешевые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же всплыла информация, согласно которой купертиновцы поступят совсем иначе. По данным авторитетного аналитика Росса Янга, Apple не станет устанавливать в базовые модели новой линейки LTPO-дисплеи. Связано это в первую очередь с тем, что компания-поставщик экраном для iPhone — BOE — не в состоянии справиться с заказом на такое количество LTPO-панелей.

При этом Янг вполне допускает, что к релизу iPhone 15 компания Apple справится со всеми сложностями и сможет перевести даже самые недорогие модификации телефона на «рельсы» технологии ProMotion. Правда, случится это уже в 2023 году — тогда 120 Гц станет скорее стандартном в мире смартфонов, нежели просто приятным бонусом.

Наука и техника,Apple,
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