Более дешевые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи

Некоторое время назад инсайдеры порадовали фанатов Apple, заявив, что компания планирует оснастить даже базовые iPhone 14 и 14 Max LTPO-дисплеями с поддержкой технологии ProMotion (120 Гц).

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Теперь же всплыла информация, согласно которой купертиновцы поступят совсем иначе. По данным авторитетного аналитика Росса Янга, Apple не станет устанавливать в базовые модели новой линейки LTPO-дисплеи. Связано это в первую очередь с тем, что компания-поставщик экраном для iPhone — BOE — не в состоянии справиться с заказом на такое количество LTPO-панелей.