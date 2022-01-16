Назван еще один признак заражения «омикроном»

Медики из Германии добавили в список симптомов «омикрона» еще один признак. Об этом сообщает издание Ärztezeitung.

Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев МТРК «МИР» / Игорь Медведев

Так, среди малоизвестных симптомов – обморочное состояние. Оно характеризуется временной потерей сознания, нарушением мышечного контроля.

Симптом добавили в список после того, как в одну из больниц обратился мужчина из-за повторяющихся обмороков. После обследования выяснилось, что у него ковид.

После этого врачи провели исследование с участием более 14 000 пациентов с COVID-19. Оказалось, что у 4% пациентов отмечалось обморочное состояние или чувство надвигающейся потери сознания.