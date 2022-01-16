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20 минут назад

Назван еще один признак заражения «омикроном»

Медики из Германии добавили в список симптомов «омикрона» еще один признак. Об этом сообщает издание Ärztezeitung.

Назван еще один признак заражения «омикроном»
Фото:  МТРК «МИР» / Игорь Медведев МТРК «МИР» / Игорь Медведев

Так, среди малоизвестных симптомов – обморочное состояние. Оно характеризуется временной потерей сознания, нарушением мышечного контроля.

Симптом добавили в список после того, как в одну из больниц обратился мужчина из-за повторяющихся обмороков. После обследования выяснилось, что у него ковид.

После этого врачи провели исследование с участием более 14 000 пациентов с COVID-19. Оказалось, что у 4% пациентов отмечалось обморочное состояние или чувство надвигающейся потери сознания.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что «омикрон» до семи раз заразнее других штаммов коронавируса. Инкубационный период у людей, заразившихся этой мутацией, составляет от двух до пяти дней.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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