В ВОЗ предрекли коронавирусу новые свойства

По словам Вуйнович, коронавирус не уйдет, а станет эндемическим заболеванием. «Это значит, что он не исчезнет. Но мы научились от него лечиться и защищаться. Очень важно понять, что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться», — отметила она. Представитель ВОЗ подчеркнула, что помимо вакцинации сейчас очень важно соблюдать и другие меры предосторожности: носить защитные маски и избегать больших скоплений людей в замкнутых пространствах.