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16 минут назад

Вирусолог Чумаков заявил об изменении симптомов омикрона

Ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что основные симптомы коронавирусного штамма омикрон изменились, и теперь он вызывает мягкую форму COVID-19. Его слова приводит РБК.

Вирусолог заявил об изменении симптомов омикрона
Фото: ТАССТАСС

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил Чумаков в эфире «Радио России».

Сейчас гораздо чаще заболевают дети и молодые люди, но течение болезни протекает гораздо легче. Старые штаммы детей и молодежь практически не трогали.

По словам Чумакова, омикрон в основном поражает верхние дыхательные пути, и не прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.

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Основными симптомами омикрона вирусолог считает головную боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель и раздражение в носу. Это может длиться от одного до пяти дней.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, какие обследования необходимо пройти переболевшим COVID-19.

Наука и техника,Николай Малышев,
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