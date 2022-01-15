Кофе может вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций. Об этом сообщает портал Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя злоупотреблять кофе. В небольших количествах кофеин положительно сказывается на мыслительном процессе, однако чрезмерная любовь к кофе снижает когнитивные функции и равнозначна злоупотреблению алкоголем.

«Одно исследование показало, что высокое потребление кофе, более 6 чашек в день, связано с меньшим объемом мозга и повышенным риском слабоумия», - заявила сертифицированный диетолог Серена Пун.

Она отметила, что необходимо следить за потреблением кофеина, и обязательно учитывать также чай и шоколад.

Кроме того. эксперты предупредили, что большое количество спиртного убивает нейроны, а регулярное употребление алкоголя способно повредить мозг. Такой же эффект вызовут сладкие напитки.