В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
26 минут назад

Кофе признали опасным для мозга напитком

Кофе может вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций. Об этом сообщает портал Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Специалисты предупредили, что ни в коем случае нельзя злоупотреблять кофе. В небольших количествах кофеин положительно сказывается на мыслительном процессе, однако чрезмерная любовь к кофе снижает когнитивные функции и равнозначна злоупотреблению алкоголем.

«Одно исследование показало, что высокое потребление кофе, более 6 чашек в день, связано с меньшим объемом мозга и повышенным риском слабоумия», - заявила сертифицированный диетолог Серена Пун.

Она отметила, что необходимо следить за потреблением кофеина, и обязательно учитывать также чай и шоколад.

Раскрыто неприятное последствие COVID-19 для мужчин

Кроме того. эксперты предупредили, что большое количество спиртного убивает нейроны, а регулярное употребление алкоголя способно повредить мозг. Такой же эффект вызовут сладкие напитки.

Ранее стало известно, что кофе в зернах арабика за год подорожал на 100%. Причиной стала непогода в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем кофе.

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители