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26 минут назад

Apple начала исполнять закон "о приземлении"

Компания Apple начала выполнять требования закона о "приземлении" и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Apple начала исполнять закон "о приземлении"
Фото: ReutersReuters

Информация о регистрации Apple личного кабинета появилась в специальном разделе на сайте Роскомнадзора, где отмечается какие из требований выполнили иностранные IT-гиганты, подпадающие под требования закона "о приземлении".

В Роскомнадзоре и российском офисе Apple не смогли дать комментарий, касательно дальнейших действий компании.

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", вступившем в силу 1 января 2022 года, иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч русскоязычных пользователей, должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для обмена данными с ведомством, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором, и создать форму обратной связи для русскоязычных пользователей.

Наука и техника,Роскомнадзор,Apple,
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