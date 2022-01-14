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35 минут назад

В Windows 11 исчез привычный индикатор громкости

Американская компания Microsoft обновила индикатор громкости в новой версии Windows 11. Об этом сообщается в блоге корпорации.

В Windows 11 исчез привычный индикатор громкости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Раньше он представлял собой черный прямоугольник в левом углу экрана. Теперь привычный дизайн исчез, индикатором превратился в ползунок в светлых тонах, расположенный посередине над панелью задач Windows 11. Отмечается, что этот элемент дизайна изменили впервые за 10 лет. Он оставался неизменным со времен Windows 8, то есть с 2012 года.

В настоящее время новый индикатор доступен в превью-билде ОС и только для участников инсайдерской программы. В будущем подобный дизайн получат индикаторы яркости экрана, режима полета и активации камеры.

Ранее сообщалось, что в Windows 11 обнаружили возможность работать с дискетами, устаревшими носителями информации, которые практически не используются в настоящее время.

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