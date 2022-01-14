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44 минуты назад

В NASA предупредили о приближении к Земле километрового астероида

Гигантский астероид размером более километра несется в направлении Земли с огромной скоростью. Соответствующее предупреждение распространили специалисты NASA, назвавшие небесное тело потенциально опасным.

НАСА: к Земле приближается километровый астероид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполинская космическая глыба со скромным названием 7482 максимально приблизится к нашей планете 18 января. Астероид класса «Апполон» пролетит на расстоянии менее 2 миллионов километров от Земли. Это примерно пять дистанций до Луны, пишет РИА Новости.

Космический странник был обнаружен в 1994 году. С тех пор за его перемещениями постоянно наблюдают, прогнозируя время и место следующего появления.

Наука и техника,Наука,NASA,РИА Новости,
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