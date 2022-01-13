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58 минут назад

Генетик назвал слабое место России в случае эпидемии омикрона

Спецификой и слабым местом России является то, что в стране много пожилого и нездорового населения. Об этом заявил генетик Дмитрий Прусс, комментируя ситуацию с грядущей волной омикрон-штамма коронавируса, его слова опубликованы на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.

Генетик назвал слабое место России в случае эпидемии омикрона
Фото: Максим Шеметов / ReutersМаксим Шеметов / Reuters

«Такой страны, как Россия, реально еще не было среди испытавших на себе волну омикрона. Специфика России в том, что у нас довольно пожилое, довольно нездоровое население. И особенно как раз пожилые возрастные группы имеют недостаточную привитость», — объяснил специалист.

В качестве примера он назвал Вашингтон, в котором, по его словам, ситуация с вакцинацией пожилого населения похожа на российскую. Генетик отметил, что если исходить из анализа обстановки в столице США, то только в Москве можно ожидать до 12-15 тысяч коек, занятых больными с COVID-19. Предполагается, что пик эпидемии омикрона наступит в течение двух-четырех недель, сказал специалист.

Ранее врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов ответил на вопрос, когда в Россию придет «ковидное цунами». По его словам, это случится до конца января.

Наука и техника,Алексей Водовозов,Александр Плющев,
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