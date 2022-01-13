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24 минуты назад

Атомный ледокол "Сибирь" направился к порту приписки

Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" (входит в состав ФГУП "Атомфлот", предприятия Росатома) покинул Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и взял курс на порт приписки Мурманск. Об этом в четверг сообщила пресс-служба завода.

Атомный ледокол "Сибирь" направился к порту приписки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Балтийский завод завершил работы по строительству первого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь". 12 января судно отошло от причальной стенки предприятия и взяло курс на порт приписки в городе Мурманск", - говорится в сообщении.

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Подписание акта приема-передачи ледокола состоялось 24 декабря. Ему предшествовала серия выходов судна в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Ожидается, что переход из Санкт-Петербурга в Мурманск, который предстоит выполнить экипажу новейшего атомохода, займет около недели. После прибытия в порт приписки судно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Сейчас на предприятии ведется строительство еще трех атомоходов проекта - это ледоколы "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Использованию переменной осадки позволяет ледоколам данного проекта равно эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Данная особенность позволяет заменить этими ледоколами как ледоколы проекта 10520 типа "Арктика", так и типа "Таймыр". В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода "Сибирь". В 1978 году атомный ледокол "Сибирь" впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка. Совместно с ледоколом "Капитан Сорокин" атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы "Павел Пономарев" и "Наварин". В 1987 году атомный ледокол "Сибирь" обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае. На тот момент в это время года из-за сложных ледовых условий на вершину планеты не заходило еще ни одно надводное судно. В 1992 году атомный ледокол "Сибирь" был выведен из эксплуатации.

Наука и техника,Павел Пономарев,Объединенная судостроительная корпорация,Балтийский завод,Росатом,
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