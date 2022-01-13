Рогозин назвал преимущества новой российской орбитальной станции

На борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет вестись работа в интересах национальной обороны и безопасности, говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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«Преимущества новой станции: трансформируемая модульная архитектура, увеличенный срок службы, работа в интересах национальной обороны и безопасности, использование для сборки межпланетного экспедиционного комплекса», – говорится в материалах, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году космонавты на МКС проведут исследования для создания противовирусных препаратов. Рогозин уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции.

В материалах уточняется, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белка, отвечающего за присоединение коронавируса (SARS-CoV-2) к клеткам человека.

Также Рогозин отметил, что Роскосмос и НАСА ведут консультации по продлению эксплуатации МКС до 2030 года. По его словам, достигнута договоренность с НАСА относительно осуществления российской стороной инженерной поддержки модуля «Заря» до 2024 года.

В материалах сказано, что Роскосмос и НАСА подготовили соглашение по перекрестным полетам – астронавтов США на российских «Союзах» и космонавтов России на американских кораблях, оно проходит согласование с МИД России. Также в 2022 году будет утверждена программа «Сфера» до 2030 года.