В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
29 минут назад

Рогозин назвал преимущества новой российской орбитальной станции

На борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет вестись работа в интересах национальной обороны и безопасности, говорится в презентации гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Рогозин назвал преимущества новой российской орбитальной станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Преимущества новой станции: трансформируемая модульная архитектура, увеличенный срок службы, работа в интересах национальной обороны и безопасности, использование для сборки межпланетного экспедиционного комплекса», – говорится в материалах, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году космонавты на МКС проведут исследования для создания противовирусных препаратов. Рогозин уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции.

В материалах уточняется, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белка, отвечающего за присоединение коронавируса (SARS-CoV-2) к клеткам человека.

Также Рогозин отметил, что Роскосмос и НАСА ведут консультации по продлению эксплуатации МКС до 2030 года. По его словам, достигнута договоренность с НАСА относительно осуществления российской стороной инженерной поддержки модуля «Заря» до 2024 года.

В материалах сказано, что Роскосмос и НАСА подготовили соглашение по перекрестным полетам – астронавтов США на российских «Союзах» и космонавтов России на американских кораблях, оно проходит согласование с МИД России. Также в 2022 году будет утверждена программа «Сфера» до 2030 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах использования оптического оборудования белорусской компании «Пеленг» при создании российской орбитальной служебной станции.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,МИД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители