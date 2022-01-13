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8 минут назад

Россия может отказаться от иностранных спутников

Россия может отказаться от использования иностранной космической связи. Роскомнадзор, Минцифры и Минэкономразвития планируют рассмотреть вопрос о целесообразности ее дальнейшего использования в РФ. Об этом пишут «Известия».

Россия может отказаться от иностранных спутников
Фото: ReutersReuters

Речь идет о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite, французской Eutelsat и японских JCSa. В России частоты для подключения к этим спутникам были выданы на пять лет. В этом году действие решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) подходит к концу, а ФСБ не захотело его продлевать. Обоснования своей позиции они пока не предоставили.

Как отмечают участники рынка и эксперты, вряд ли российских пользователей как-то коснется невозможность пользоваться услугами иностранных спутников. В ходе развития спутниковых группировок российских ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы» зависимость от иностранных аппаратов неуклонно снижается. Однако пользователи спутниковой связи в разговоре с изданием выразили опасения, что цены на использование российского ресурса могут вырасти.

В июле 2020 года в «Роскосмосе» сообщили, они направили дорожную карту развития области «Перспективные космические системы» на утверждение правительству России. В ее основе лежат проекты многоспутниковых орбитальных группировок и терминалов для передачи данных.

Наука и техника,Газпром космические системы,Eutelsat,Intelsat,ФГУП "Космическая связь",Роскосмос,Роскомнадзор,Минэкономразвития,ФСБ,Правительство РФ,газета "Известия",
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