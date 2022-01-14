Обнаружена спрятанная "у всех на виду" гигантская планета

Астрономы нашли газовую планету, ранее скрытую от наблюдения. Планета TOI-2180 b имеет такой же диаметр, как Юпитер, но тяжелее ее в три раза. Исследователи также считают, что она содержит 105 масс Земли и находится гораздо ближе к ней, чем подобные планеты.

Фото: ESA ESA

Исследование опубликовано в Astronomical Journal. По словам ученых, это особенный космический объект. Орбита планеты составляет 261 день, она расположена в 379 световых годах от Земли (что близко для экзопланеты), а также ее звезда очень яркая, и ученые могут наблюдать, как она проходит в ее поле.

Любопытно, что открытие было сделано с помощью астрономов-любителей, которые берут общедоступные данные со спутников NASA, таких как TESS, и просматривают их, чтобы заметить транзиты планеты, совершенные в равный интервал времени друг от друга. Они похожи на погашение, провал яркости в момент прохождения планеты перед звездой. Чтобы убедиться, что это именно транзиты, нужно зафиксировать три таких явления.