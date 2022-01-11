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1 час назад

Семь способов замедлить старение организма

Одно из последствий старения - дряблая кожа. Но исправить ситуацию можно при помощи нескольких средств. О них - в статье Al Arabiya.

Семь способов замедлить старение организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дряблость кожи может возникать по разным причинам. Это могут быть возрастные изменения или длительное воздействие ультрафиолета. Вместе с тем, как отмечает автор, есть семь способов справиться с дряблостью.

Бананы. Эти фрукты богаты витаминами и минералами, позволяющими улучшить состояние кожи, сохранить её упругость, разгладить морщины.

Кокосовое масло. Поможет замедлить процесс старения, увлажняет кожу, уменьшает поры, морщины.

Томатный сок. Позволяет достичь ровного тона кожи. Кроме того, он борется с шелушениями, подтягивает кожу. Для этого нужно смочить им ватный диск, протереть лицо, оставить на 10-15 минут, а затем всё смыть.

Йогурт. Устраняет морщины, тонкие линии, делает кожу нежнее. Если смешать йогурт и лимонный сок, то получится средство, которое эффективно подтягивает кожу.

Алоэ вера. Позволяет сделать кожу более упругой, подтягивает её. Кроме того, из алоэ вера и яиц можно приготовить маску для лица.

Мёд. Оказывает на кожу увлажняющий эффект, подтягивает её, замедляет обвисание, разглаживает морщины.

Яйца. Повышают эластичность кожи, улучшают её состояние, способствуют восстановлению клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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