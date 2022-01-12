"Спутник Лайт" признали в качестве бустера на Кипре

Россияне, привитые вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустера, теперь смогут спокойно ездить отдыхать на Кипр. Российскую вакцину зарегистрировали на Кипре - пока для использования при ревакцинации.

Фото: Сергей Куксин Сергей Куксин

"Кипр считает признанными для туристических целей все вакцины, признанные Европейским агентством лекарственных средств (EMA), вакцину "Спутник V" и "Спутник Лайт" (последний только как бустер)", - сказано в протоколе, опубликованном властями Кипра. За последний месяц "Спутник Лайт" признали еще несколько стран - Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина, так что география турмаршрутов для россиян постепенно становится шире.

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Признание вакцины означает, что въезд в страну не требует карантинной паузы и повторных тестов для подтверждения, что турист не заражен коронавирусом. Так, при въезде на Кипр привитым и ревакцинированным не придется сдавать тест на коронавирус.

Впрочем, есть надежда, что ускорится и процедура признания нашей вакцины ВОЗ и ЕМА - тогда ограничения для международных поездок привитых россиян будут сняты автоматически. Вчера стало известно, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и проведения клинических исследований, об этом сообщил замдиректора по науке Центра имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов.

"Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведется работа, потому что эти стандарты в Европе, Китае, России должны быть гармонизированы. Эта часть работы по признанию производственных стандартов, а также по признанию того, как проводились клинические исследования, выполнена", - сказал Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Он уточнил, что эксперты ЕМА уже приезжали в Россию, "и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение".

Процедура признания российской вакцины в ВОЗ и ЕС продолжается уже практически год. Первоначальный пакет документов по "Спутнику V" был отправлен в EMA еще 29 января 2021 года. Все это время проходит процедура так называемой постепенной экспертизы российской вакцины - на соответствие европейским стандартам проверяются все этапы разработки препарата - от проведения клинических исследований и до технологии производства на всех площадках.

Привитые россияне смогут приезжать на Кипр без карантина и дополнительного тестирования