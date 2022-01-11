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32 минуты назад

В Москве появятся беспилотные такси

Бесплотные такси появятся в Москве, Сколково, Иннополисе и центре «Сириус» в начале 2022 года. Правительство устранило межведомственные разногласия по постановлению, в рамках которого в России будет запущен данный проект. Документ был разработан и внесен в кабмин в прошлом году, после чего дорабатывался.

В Москве появятся беспилотные такси
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS

«Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Сейчас ведется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе 2022 года», — передают «Ведомости» со ссылкой на источник.

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О том, что «Яндекс» ждет разрешения на публичное тестирование беспилотных такси в московском Ясенево, глава компании Тигран Худавердян объявил в декабре 2021 года, передает РБК. По его словам, ожидалось, что правительство примет решение в течение недели. Однако процесс затянулся из-за вопросов безопасности.

Первые беспилотные такси появятся на 18 улицах Москвы, на территории Сколково, а также в Иннополисе (Татарстан) и на территории центра «Сириуса» в Краснодарском крае. Необходимый для этого проект постановления Министерство экономики РФ разработало на основе заявки «Яндекса». Его внесли на рассмотрение в правительство в декабре 2021 года, после чего дорабатывали. Это связано с большим количество участников, вовлеченных «в реализацию эксперимента». В частности, в новой редакции были учтены замечания Госавтоинспекции РФ.

«Экспериментальный правовой режим» будет действовать 20 рабочих дней с момента публикации постановления. Согласно документу, «Яндекс» должен будет передавать данные о поездках беспилотных такси в Региональную навигационно-информационную систему и сообщать обо всех их нарушениях. Кроме того, компания обязана прекратить испытания беспилотников в Москве, если поступит соответствующее распоряжение властей. Например, в случае перекрытия дорог, ограничении движения или переноса остановок, пояснили в столичном департаменте транспорта.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов заявил, что внедрение беспилотных машин на российских дорогах позволит снизить количество смертей в результате ДТП. По его словам, это число уменьшится на 8% к 2030 году. А использование беспилотных автомобилей для грузовых перевозок позволит снизить их себестоимость на 15% и ускорить доставку на 25%, считает Богданов.

Наука и техника,Кирилл Богданов,Тигран Худавердян,ГИБДД,Минэкономразвития,Яндекс,Ведомости,
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