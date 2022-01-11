В США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи

В США 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Подобная операция впервые прошла успешно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Как пишет издание, операция прошла в Балтиморе и длилась восемь часов. Врачи медицинского центра университета Мэриленда сообщили, что в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.
Как отмечается в публикации, подобная процедура может помочь сотням тысяч пациентов с больными органами.
«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже сердце пациента», — пояснил доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, в котором состоялась операция.
Ранее стало известно, что американские хирурги впервые провели человеку успешную трансплантацию свиной почки. Как пишет New York Times, для снижения рисков отторжения инородного органа было использовано генетически модифицированное животное. Кроме того пациенту пересадили свиную вилочковую железу. Медики выразили надежду, что эта процедура откроет новые перспективы для пациентов, которые годами ожидают пересадки почки и других органов. Отмечается, что почка — наиболее востребованный орган для пересадки в США.