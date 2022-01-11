В США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи

В США 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Подобная операция впервые прошла успешно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на New York Times.

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Как пишет издание, операция прошла в Балтиморе и длилась восемь часов. Врачи медицинского центра университета Мэриленда сообщили, что в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.

Как отмечается в публикации, подобная процедура может помочь сотням тысяч пациентов с больными органами.

«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже сердце пациента», — пояснил доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, в котором состоялась операция.