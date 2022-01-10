Назван самый богатый криптомиллиардер в мире

На втором месте по данным агентства оказался индийский бизнес-магнат Мукеша Амбани с состоянием в почти 93 миллиарда долларов. в Bloomberg уверены, что состояние Чжао намного больше — его криптовалютный гигант может стоить до 300 миллиардов долларов. Но официального подтверждения данной информации нет.

Первые свои биткоины гендиректор Binance приобрел в 2014 году и большую их часть удерживает до сих пор. Кроме того, Чжао владеет токенами Binance Coin. При этом бизнесмен заявлял, что готов пожертвовать 99% своего состояния, так как считает себя финансово независимым человеком.