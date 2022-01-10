Эксперты компании по кибербезопасности ZecOps обнаружили серьезную уязвимость iPhone. Они выявили программное обеспечение под названием NoReboot, которое дает возможность похищать личные данные владельцев гаджетов, сообщает Telegram-канал URA.RU.
Уточняется, что программа имитирует выключение или перезагрузку мобильного устройства. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, а также вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя. Таким образом злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере смартфона, а также личной информации, которая хранится на iPhone. Сам пользователь в свою очередь не получает никаких уведомлений об этом.
Ранее ритейлеры предупредили россиян о том, что дефицит и подорожание смартфонов в РФ продолжится и в 2022 году.
«Дефицит телефонов, преследовавший их продавцов и покупателей в РФ весь 2021 год, никуда не денется и в 2022-м», — добавил руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.