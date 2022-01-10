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1 час назад

Во всех iPhone нашли неустранимую проблему

Эксперты компании по кибербезопасности ZecOps обнаружили серьезную уязвимость iPhone. Они выявили программное обеспечение под названием NoReboot, которое дает возможность похищать личные данные владельцев гаджетов, сообщает Telegram-канал URA.RU.

Уточняется, что программа имитирует выключение или перезагрузку мобильного устройства. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, а также вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя. Таким образом злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере смартфона, а также личной информации, которая хранится на iPhone. Сам пользователь в свою очередь не получает никаких уведомлений об этом.

Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone

Ранее ритейлеры предупредили россиян о том, что дефицит и подорожание смартфонов в РФ продолжится и в 2022 году.

«Дефицит телефонов, преследовавший их продавцов и покупателей в РФ весь 2021 год, никуда не денется и в 2022-м», — добавил руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

Наука и техника,Видео,Алексей Зайцев,РИА Ura.ru,
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