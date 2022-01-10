Уточняется, что программа имитирует выключение или перезагрузку мобильного устройства. В этом режиме входящие вызовы и уведомления о сообщениях, а также вибрация, экран и индикатор камеры не работают. На дисплее отображается анимация включения устройства, чтобы запутать пользователя. Таким образом злоумышленник получает удаленный доступ к микрофону и камере смартфона, а также личной информации, которая хранится на iPhone. Сам пользователь в свою очередь не получает никаких уведомлений об этом.