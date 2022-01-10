Ученые назвали опасный для планеты предмет в доме

Открытые банки с краской для стен могут быть токсичными для окружающей среды. К такому выводу пришли ученые Королевского химического общества, сообщает The Independent.

По мнению специалистов, содержащиеся в краске полимеры наносят такой же вред планете, как и полиэтиленовые пакеты. Долгое время они остаются на поверхности Земли и загрязняют атмосферу. Кроме того, полимеры могут проникать в систему водоснабжения и пищу.

Проведенный опрос показал, что британцы хранят свыше 50 миллионов литров остатков краски. Ученые выяснили, что этого бы хватило, чтобы перекрасить 2 300 раз Тауэрский мост. При этом чаще всего излишки краски выбрасывают на свалки или сжигают, а 2% отходов подвергаются переработке или повторному использованию.

Ученые посоветовали лучше рассчитывать необходимое количество краски, чтобы не оставлять излишек. По словам специалистов, это позволит снизить вред для планеты.