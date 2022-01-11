Найдены первые доказательства наличия воды на Луне

Международная группа ученых впервые получила прямые доказательства наличия воды на Луне. В исследовании использовались данные спускаемого аппарата «Чанъэ-5», сообщает Science Advances.

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Космический аппарат «Чанъэ-5» приземлился на одном из самых молодых базальтовых скоплений Луны. Он собрал более 1700 образцов, которые затем были доставлены на Землю.

Перед отбором проб лунный минералогический спектрометр (LMS) на борту зонда измерил спектральное отражение реголита и других окружающих пород, предоставив ученым редкую возможность проанализировать состав поверхности Луны. В переданных им данных ученые выявили сигналы, свидетельствующие о наличии воды.

Интересно, что за последние десятилетия было проведено много орбитальных наблюдений и анализов проб. Многие из них указывали на присутствие воды в виде гидроксила и/или Н2О. Но до последнего времени не проводилось никаких прямых измерений на поверхности Луны.

Новое исследование показало, что лунный грунт на месте посадки «Чанъэ-5» содержал не менее 120 частей на миллион воды. Очевидно, их принес солнечный ветер. Эти показатели соответствуют предварительным анализам доставленных на Землю образцов лунного вещества.