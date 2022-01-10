Землетрясение обрушило часть Великой Китайской стены

Около двух метров Великой Китайской стены обвалились в результате землетрясения в на северо-востоке КНР. Магнитуда толчков достигла показателя 6,9, сообщает газета Global Times.
По данным издания, пострадавшая секция исторического сооружения относилась к эпохе династии Мин, правившей государством в XIV-XVII веках. В настоящее время на участке установили защитные сооружения и приступили к реставрации.
По данным сейсмологов, мощное землетрясение произошло в ночь на 8 января. Его эпицентр находился в глубине территории Тибетского автономного региона. Поскольку данный район малонаселен, подземные толчки ощущались в близлежащих населенных пунктах, однако в результате ЧП никто не пострадал.
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