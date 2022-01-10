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1 час назад

Землетрясение магнитудой 6,9 обрушило часть Великой Китайской стены

Около двух метров Великой Китайской стены обвалились в результате землетрясения в на северо-востоке КНР. Магнитуда толчков достигла показателя 6,9, сообщает газета Global Times.

Землетрясение обрушило часть Великой Китайской стены
Фото: iStockiStock

По данным издания, пострадавшая секция исторического сооружения относилась к эпохе династии Мин, правившей государством в XIV-XVII веках. В настоящее время на участке установили защитные сооружения и приступили к реставрации.

По данным сейсмологов, мощное землетрясение произошло в ночь на 8 января. Его эпицентр находился в глубине территории Тибетского автономного региона. Поскольку данный район малонаселен, подземные толчки ощущались в близлежащих населенных пунктах, однако в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о прогнозе ученых, согласно которым в мире участятся разрушительные цунами из-за подъема уровня моря и землетрясений.

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