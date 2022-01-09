Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone

По словам эксперта, новую версию покажут весной 2022 года на виртуальной презентации. Модель будет работать на новом процессоре, скорее всего A15 от iPhone 13, и поддерживать 5G. Дизайн гаджета будет копировать существующий iPhone 8, сообщил Гурман. Также Apple возможно представит 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.