В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone

Компания Apple готовится представить бюджетный iPhone SE, о выпуске новой версии заявил аналитик Марк Гурман агентству Bloomberg.

Стало известно о возможном выпуске бюджетной версии iPhone
Фото: PixabayPixabay

По словам эксперта, новую версию покажут весной 2022 года на виртуальной презентации. Модель будет работать на новом процессоре, скорее всего A15 от iPhone 13, и поддерживать 5G. Дизайн гаджета будет копировать существующий iPhone 8, сообщил Гурман. Также Apple возможно представит 27-дюймовый iMac и Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

Ранее стали известны подробности о новой VR-гарнитуре от Apple. По словам журналистов, будущий шлем виртуальной реальности будет состоять из трех дисплеев: пара будет взаимодействовать с органами пользователя, а третий экран необходим для работы с периферийным зрением.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители