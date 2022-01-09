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36 минут назад

Вирусолог рассказал о необычном свойстве омикрона

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал о необычном свойстве штамма «омикрон», который отличает его от всех остальных штаммов. Его слова приводит Ura.ru.

По словам ученого, у «омикрона» присутствуют изменения, которые являются более глобальными, нежели стандартные мутации. Штамм смог «выхватить небольшой кусочек» другого вируса, который был, скорее всего схож с простудой.

«Если раньше это была мутация, — то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, — но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличает „Омикрон“», — объяснил Чепурнов.

Вирусолог считает, что наличие «вставки» другого вируса может свидетельствовать о том, что омикрон обменивается с другими видами коронавируса генетическим материалом.

«Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала?», — сказал ученый.

С точки зрения биологии, никаких барьеров в данном процессе не существует.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков считает, что омикрон может быть вытеснен новым, гибридным штаммом «дельтакрон», однако это возможно только при условии, что «дельтакрон» имеет больше эволюционных преимуществ. В перспективе же эта ветка эволюции коронавируса ни к чему особенному не приведет.

Наука и техника,Видео,Александр Чепурнов,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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