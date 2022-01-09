Ученый рассказал, как рассчитать конец пандемии

Доктор физико-математических наук Андрей Леонидов рассказал, как точно рассчитать дату окончания пандемии COVID-19. Для этого необходимо использовать математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам ученого, сложность состоит в том, что COVID-19 постоянно меняет характер.
«Единственный способ с таким справиться — иметь команду с моделью агентного типа не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры, например, вакцинация», - сказал Леонидов.
Он подчеркнул, что необходимо будет учесть десятки разных факторов, а данные должны обновляться минимум раз в неделю.
В таком случае модель расчета может быть близка к реальности.
Ранее стало известно, что в России разработали препарат, который может обезвредить коронавирус, в том числе дельта-штамм.