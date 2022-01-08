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15 минут назад

Названы самые частые симптомы «омикрона»

Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» часто напоминают ОРВИ. По её словам, наиболее распространённым признаком заражения является головная боль, сообщает MedikForum.

Названы самые частые симптомы «омикрона»
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look PressSebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Специалист отметила, что «омикрон» более заразный по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции, хотя вызывает менее тяжёлые симптомы. Кроме головной боли, также часто заболевание сопровождается насморком и болью в горле.

Среди других симптомов «омикрона» она назвала сильную усталость, повышенную температуру, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Ранее стало известно, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно. Смертоносная инфекция даже в этом случае поражает различные органы. К такому выводу пришла группа исследователей из Германии.

Учёные предупредили, что даже из-за лёгкого течения заболевания возможно уменьшение объёма лёгких, увеличение сопротивления дыхательных путей, проблемы с сердцем, снижение функции почек и рост риска тромбоза вен нижних конечностей.

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