Врач рассказал, как правильно вставать по утрам

Врач-невролог, мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал, как правильно пробуждаться по утрам. Он посоветовал не вскакивать мгновенно с постели после звона будильника. Специалист объясняет, что такой резкий переход из горизонтального в вертикальное положение опасен для здоровья.

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«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное - это нагрузка на кровообращение», - рассказал Орлов радио Sputnik.

Он посоветовал после будильника, в процессе пробуждения «еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы».

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», - сказал он.

Говоря об опасности для здоровья, эксперт пояснил, что быстрое пробуждение чревато резкой потерей давления и, как следствие, головокружением.

«Прежде всего, это так называемый ортостатический коллапс, то есть резкая потеря давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание», - сообщил врач-невролог.

Также он отметил, что такие упражнения не могут заменить полноценную зарядку для здоровых людей.

«Это подготовка к зарядке, а не ее замена для всех людей, за исключением тех, которые вынуждены соблюдать постельный режим и не могут полноценно двигаться. Для здоровых людей - нет», - подытожил врач Орлов.