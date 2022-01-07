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49 минут назад

Гинцбург: подросткам после вакцинации от COVID-19 лучше избегать тяжелых физнагрузок

Подросткам, как и взрослым, первые пару дней после вакцинации против новой коронавирусной инфекции следует избегать тяжелых физических нагрузок, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: подросткам после вакцинации от COVID-19 лучше избегать физнагрузок
Фото: © Евгений Одиноков/POOL/ТАСС© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

"Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, - не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все", - отметил ученый.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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