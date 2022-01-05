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27 минут назад

Windows взломали через уязвимость девятилетней давности

Участились случаи взлома Windows с помощью бреши в системе, которая была устранена девять лет назад. Об этом сообщает издание Wired.

Хакерам удалось взломать Windows необычным способом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Участившиеся случаи взлома с помощью набора вредоносных программ ZLoader обнаружили эксперты Check Point Research. Зловредное ПО используется хакерами для кражи конфиденциальных данных и атак с целью вымогательства денег. Специалисты заметили, что в настоящий момент злоумышленники начали взламывать компьютеры через уязвимость в библиотеках DLL, которая была устранена в 2013 году.

Эксперты отметили, что данная уязвимость позволяет хакерами использовать легальное ПО, имеющее цифровую подпись Microsoft. Однако они добавляют к программе вирус, который защитные системы не замечают из-за наличия цифровой подписи.

«Когда мы видим подписанный Microsoft файл, например DLL, мы почти уверены, что можем доверять ему. Однако практика показывает, что это не всегда так», — заметил эксперт Check Point Research Коби Айзенкрафт.

По словам специалиста, проблема заключается в том, что пользователи игнорируют предупреждения системы. Также Microsoft не собирается вводить более строгие правила для проверки сторонних файлов.

«В результате данного метода многие вредоносные программы могут проникнуть в компьютер и заразить его», — заметил Айзенкрафт.

По словам эксперта, в ближайшее время Check Point Research ожидает рост атак с использованием нового метода.

В середине сентября эксперты по безопасности из компании SentinelLabs рассказали о появлении новой версии опасного банковского трояна ZLoader. Вредоносный код интегрируется в контекстную рекламу Google AdWords, а затем через браузер проникает в компьютер жертвы.

Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

Наука и техника,Google,Microsoft,
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