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48 минут назад

В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Telegram произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 19:20 мск было зафиксировано 486 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (50%) жаловались на сбои в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, 14% испытывали трудности при отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи на Украине.

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