Илон Маск побил собственный рекорд и стал еще богаче

В ноябре Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 300 млрд долларов. Теперь предприниматель еще сильнее увеличил разрыв с ближайшим соперником в рейтинге — главой французской LVMH Бернаром Арно. 3 января состояние Маска увеличилось до 304 млрд долларов, сообщает Forbes.
Причина в том, что Tesla побила прогноз Уолл-Стрит. Годовое число поставленных на рынок электрокаров — более 930 тысяч. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. На этом фоне акции Tesla выросли на 13,5%. При этом рыночная капитализация компании превысила триллион долларов.
Но акции Tesla все равно остаются бумагами для спекуляций. Когда Маск «жжет глаголом» в Twitter, наступает удачный момент, чтобы бумаги прикупить. А потом на каких-то позитивных новостях от акций избавиться и вновь следить за Twitter, комментирует финансовый аналитик, сооснователь онлайн-школы по личным финансам и инвестированию Наталья Смирнова:
Наталья Смирнова финансовый аналитик, сооснователь онлайн-школы по личным финансам и инвестированию:
«Они 25 января отчитываются за четвертый квартал и по году, поэтому в принципе, если хочется попробовать спекульнуть и сделать ставку на то, что отчет будет выше ожиданий, что, скорее всего, так и будет, потому что если четвертый квартал продажи пробили ожидания, то за год и за четвертый квартал отчетность будет явно лучше ожидания аналитиков. Поэтому в принципе можно, несмотря на отскок, бумагу взять, но я думаю, что лучше не в ближайшее время, а подождать, чтобы хоть какая-то техническая коррекция была. И с прицелом на отчетность, которая будет опубликована 25 января. Но на долгосрок на нынешних отметках я бы Tesla не брала, потому что куча конкурентов, можно брать тех же американцев — это Ford и General Motors. Ford, кстати, за 2021 год вырос больше, чем esla, я имею в виду акции».
Основатель Tesla и SpaceX был в центре внимания в 2021-м. Журнал Time признал его человеком года. 2021-й оказался очень сложным для автомобильной отрасли: рост цен на металлы, нехватка чипов, трудности с логистикой. Впрочем, Tesla, в отличие от конкурентов, давно самостоятельно производит чипы с использованием карбида кремния, который снижает зависимость от чистого кремния. Правда, в феврале был критический момент. Завод компании в Калифорнии на два дня приостановил работу из-за того, что Маск размыто назвал «нехваткой деталей».
На акции Tesla давило напряжение между Маском и китайскими властями. Пекин ввел строгие правила сбора данных в автопромышленности и передачи их за рубеж. А Tesla собирает массу пользовательских данных с камер и сенсоров на авто, чтобы улучшать систему беспилотного вождения. Но Маск заверил китайское правительство, что Tesla намерена продолжать развитие в стране. Вот что о сути таких обвинений и оправданий говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
Дмитрий Чумаков, гендиректор Vector Market Research:
«Когда человек покупает современный электромобиль, который безусловно напичкан огромным количеством технологий, то люди в меньшей степени думают о том, что автомобиль будет собирать определенные данные: будет понятно, где человек находится, в какое время и так далее. По сути дела та же самая информация доступна по данным смартфона того же самого покупателя электромобиля. Я думаю, что все эти обсуждения по поводу сбора данных носят популистский характер, негативного влияния на продажи автомобилей это не оказывает. По моему мнению, несколько сомнительным является факт того, что компания действительно сейчас оценена крайне-крайне высоко, для такой оценки ей нужно будет показать выдающиеся результаты и в 2022 году для того, чтобы капитализация не снижалась».
В наступившем 2022-м Tesla планирует побить собственный рекорд и поставить миллион автомобилей. Что касается прочих производств, Маск собирается выпустить к концу года человекоподобного робота, который со временем обзаведется собственным характером и станет хорошим компаньоном для своих владельцев. При этом сроки старта серийного производства миллиардер пока не назвал.