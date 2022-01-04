Илон Маск побил собственный рекорд и стал еще богаче

«Они 25 января отчитываются за четвертый квартал и по году, поэтому в принципе, если хочется попробовать спекульнуть и сделать ставку на то, что отчет будет выше ожиданий, что, скорее всего, так и будет, потому что если четвертый квартал продажи пробили ожидания, то за год и за четвертый квартал отчетность будет явно лучше ожидания аналитиков. Поэтому в принципе можно, несмотря на отскок, бумагу взять, но я думаю, что лучше не в ближайшее время, а подождать, чтобы хоть какая-то техническая коррекция была. И с прицелом на отчетность, которая будет опубликована 25 января. Но на долгосрок на нынешних отметках я бы Tesla не брала, потому что куча конкурентов, можно брать тех же американцев — это Ford и General Motors. Ford, кстати, за 2021 год вырос больше, чем esla, я имею в виду акции».