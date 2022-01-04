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1 час назад

От каких параметров зависит качество звука на Android-смартфоне

Современные мобильные устройства могут давать довольно качественное звучание. Но от чего в целом зависит качество звука на смартфоне? На этот вопрос на «Хабре» ответил Android-разработчик.

От каких параметров зависит качество звука на Android-смартфоне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мало кто знает, что смартфоны могут давать звук в Hi-Fi качестве. Другими словами, они могут проигрывать аудио с высокой точностью. Однако у каждого производителя также в плане воспроизведения звука есть некоторые ограничения.

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Специалист отмечает, что любой мобильник может иметь три варианта воспроизведения аудио: через динамик, через разъём 3,5 мм (для наушников), через Bluetooth. При этом качество аудио в каждом случае будет разным. Существуют также определённые ограничения, причём они могут быть связаны непосредственно с устройством (оно не способно выдать что-то лучше) или с установленными параметрами.

Имеет свои особенности и качество звука в «музыкальных» смартфонах. В них производитель этой характеристике уделил особое внимание. Так, для этого обычно устанавливаются встроенные усилители и ЦАПы(цифро-аналоговые преобразователи): на Vivo это Cirrus Logic, на LG версии G - ESS ES9218. Естественно, стоят такие модели смартфонов дорого. Хотя бывает, что усилители имеются и в недорогих устройствах: например, от Xiaomi - TAS25ХХ и TFA98ХХ. Часто также устанавливаются в телефоны аудиокодеки- элементы, включающие в себя ЦАП, усилитель и прочие детали, направленные на обработку и вывод звука.

Существуют для улучшения звучания и особые модификации. Чаще всего они работают по принципу модуля Magisk. Всё это влияет на итоговое звучание.

Наконец, ещё одним важным компонентом, влияющим на звук в смартфоне, считается драйвер. Вообще именно от того, как в системе мобильного устройства реализовали потенциал аудиочипа, зависит качество звука. К примеру, производители могут использовать самые современные драйверы (CAF для процессоров Qualcomm). Бывает и так, что из-за прошивки звучание оказывается хуже, так как настроена аудиочасть плохо. Тогда решением проблемы может стать замена прошивки со «стоковой» на кастомную (то есть стороннюю).

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