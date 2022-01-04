Обозначены сроки появления вакцины от гриппа и COVID-19

Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса появятся в 2022 году. В настоящее время идут испытания препарата. Об этом РИА Новости сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно, — сообщил Чемезов.

Он также отметил, что есть как положительные результаты испытаний, так остаётся и то, над чем нужно ещё поработать.