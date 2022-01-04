Термоядерный реактор в Китае разогрелся в пять раз сильнее Солнца

Термоядерный реактор в Китае установил рекорд устойчиво высоких температур, достигнув 70 миллионов градусов по Цельсию. Об этом пишет The Independent.

Фото: © THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES © THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Таким образом, плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца. В этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), известный как искусственное солнце, проработал 1056 секунд. Это является самым продолжительным временем работы подобного аппарата в мире.

Как отмечает издание, конечная цель проекта состоит в выработке почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд. При этом для данного процесса не требуется ископаемое топливо и не оставляет опасных отходов. Проект уже обошелся китайским властям более чем в 700 миллиардов фунтов стерлингов.

В июне 2021 года китайские ученые побили рекорд, достигнув температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия в течение 101 секунды и 160 миллионов градусов Цельсия в течение 20 секунд.