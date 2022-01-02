Врачи назвали плюсы отказа от гаджетов в праздники

Врачи считают, что цифровой детокс, то есть отказ от смартфона на время новогодних праздников, помогает улучшить физическое и психологическое самочувствие. Как не допустить того, чтобы виртуальная жизнь вытеснила реальную в новогодний период, — в материале «Газеты.Ru».

Как считает клинический психолог Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Валерия Замятина, во время пандемии многие оценили удобство, скорость и мобильность жизни «на удаленке», но тесное соседство с гаджетами начало вызывать и побочные эффекты.

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Многие ее пациенты жалуются на то, что «хватают телефон каждые 2-3 минуты и что-то проверяют», хотя в текущий момент важных дел нет, рассказала врач «Газете.Ru». Клиенты психолога отмечают, что их свободное время заполняется серфингом в интернете и соцсетях.

Замятина полагает, что из-за своей физиологии человек не способен воспринимать такое большое количество стимулов, обрабатывать их и «давать адекватную реакцию». Это приводит к импульсивным покупкам, тревоге, бессоннице, стрессу, заниженной самооценке и порой даже к стимулирует на агрессию.

«То, что является для нас просто картинкой и текстом, для наших систем восприятия является сложным объемным пулом информации, который надо разбить на составляющие по цвету, звуку, смыслу и разложить по полочкам. Соответственно, у нашей центральной нервной системы нет ни минутки передышки», — объяснила психолог.

По мнению Замятиной, лучшим решением этой проблемы станет цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфона и любого другого «портала в виртуальный мир». Новогодние праздники чаще всего становятся самым удачным периодом для такой затеи, ведь есть возможность переключиться на офлайн-общение и воспринимать информацию в привычных формах и объемах.

«Рекомендую оставлять телефон ежедневно на 2-3 часа, не считая времени сна, и минимизировать количество уведомлений и иных оповещений на этот период. Также поставить лимит времени на социальные сети — не более 2 часов в день достаточно для потребления развлекательного контента», — посоветовал эксперт.

По словам Замятиной, такой детокс поможет снизить тревогу, нормализовать состояние и окунуться в привычную и правильную атмосферу для организма, а значит — наслаждаться жизнью.

Заведующий клинико-диагностическим отделением, врач-кардиолог клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что понятие «цифровой детокс» может звучать как что-то модное и трендовое, не имеющее отношения к реальному состоянию здоровья. Но в реальности это не так.

«Почти у каждого из нас в той или иной мере развита зависимость от гаджетов. Согласно исследованиям, пользователи смартфонов включают экран гаджета каждые 11-12 минут и проводят с телефоном в руках около 3-4 часов в день. И мы говорим только о мобильных. А что насчет ноутбуков и стационарных ПК на работе? Практически целый день большинство офисных работников проводят у экрана», — отметил Александров.

Он считает, что пользователям нужны периоды отдыха, гимнастики в течение дня и правильное рабочее место, чтобы как-то сгладить оказываемый гаджетами вред здоровью.

«Доказано, что каждое уведомление о пришедшем сообщении вызывает у нас микро-стресс. У человека учащается сердцебиение, вырабатывается кортизол. Множество микро-стрессов за день со временем приводят к тревожности, ощущению загнанности и даже несправедливости жизни», — указал Александров.

Для «идеального детокса» нужно не меньше двух недель полного отсутствия в сети. Однако неделя и даже всего один день в неделю тоже бывают полезны.

Важно занять себя чем-то творческим и интересным — нельзя просто сидеть и смотреть на часы в ожидании окончания детокса. Павел Александров советует встретиться с друзьями, заняться вышиванием, спортом, сходить в парк или прогуляться по магазинам, уехать в загородный отель, приготовить вкусный десерт или заняться уборкой и перестановкой в квартире.

«Вспомните, чем вы действительно любите заниматься. Новогодние каникулы в сочетании с цифровым детоксом оставят ощущение настоящего отдыха и волшебства «как в детстве» и здорово разгрузят нервную и сердечно-сосудистую систему. Во время такого отдыха вы получите то, что модно называть словом «ресурс». А после возвращения к привычной жизни не забудьте дозировать свое общение с гаджетами и по возможности отключите звук push-уведомлений», — заключил Александров.

Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» кардиолог Юлия Фокина, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что не стоит путать цифровой и дофаминовый детокс.

«Дофамин — естественный нейромедиатор в нашем организме и избавиться от него полностью невозможно и не нужно. Дофамин действительно играет роль в положительном подкреплении наших действий и может участвовать в развитии зависимостей, в том числе цифровых. Постоянная проверка почты, ленты социальных сетей, общение в мессенджерах может превратиться в зависимость. Детокс направлен на преодоление развития данного состояния и укрепления собственного «цифрового» здоровья», — заявила Фокина.

Эксперт перечислила плюсы от минимизации использования гаджетов на время праздников. Это и снижение уровня стресса и тревоги, и повышение продуктивности, так как время пользователя не тратится на «беспорядочный скроллинг» ленты социальных сетей. Цифровой детокс также может положительно сказаться на самооценке — пользователь не сможет сравнивать себя с друзьями в ленте.

Кроме того, это улучшит самочувствие, уменьшив усталость и сухость глаз, и хорошо отразится на шее и спине, которые будут меньше болеть.

Также временный отказ от гаджетов поможет улучшить сон, позволит уделить больше времени семье в праздничные дни, доделать незаконченные дела и нормализовать баланс работы и отдыха, что особенно важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу.