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1 час назад

Роскосмос назвал дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21»

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на вечер 18 марта говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Instagram. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Следующий запуск намечен на 21 сентября. Также на осень запланирован полёт американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором может полететь россиянка Анна Кикина.

Роскосмос назвал дату запуска корабля «Союз МС-21»
Фото: роскосмос/vk.comроскосмос/vk.com

На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей. 21 сентября с Байконура запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22».

А в сентябре-октябре на МКС в рамках перекрёстных полётов с США на корабле Crew Dragon должна отправиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.

Ранее сообщалось, что на 12 января намечена первая в 2022 году плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Станция поднимется на 850 метров, средняя высота её орбиты увеличится до 417,73 километра.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Сергей Прокопьев,Денис Матвеев,Роскосмос,
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