К Земле летит гигантский астероид

ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) рассказали об астероиде, летящем в сторону Земли. Опасное сближение произойдет в 2029 году.
Астероид Апофис диаметром 400 метров и весом 30 тонн подлетит очень близко к Земле весной 2029 года. Сообщается, что он будет находиться на расстоянии, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.
Опасное сближение произойдет спустя сутки после Дня космонавтики, уточнили журналисты РИА "Новости".
– Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, – спрогнозировали ВНИИ ГОЧС последствия возможного столкновения.
Эксперты отметили, что при возможном столкновении астероида с Землей выделится энергия, которая превзойдет в 30 раз энергию, выделившуюся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.