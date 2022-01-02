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1 час назад

Опасный астероид подлетит близко к Земле в 2029 году

ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) рассказали об астероиде, летящем в сторону Земли. Опасное сближение произойдет в 2029 году.

К Земле летит гигантский астероид
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Астероид Апофис диаметром 400 метров и весом 30 тонн подлетит очень близко к Земле весной 2029 года. Сообщается, что он будет находиться на расстоянии, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

Опасное сближение произойдет спустя сутки после Дня космонавтики, уточнили журналисты РИА "Новости".

– Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду, – спрогнозировали ВНИИ ГОЧС последствия возможного столкновения.

Эксперты отметили, что при возможном столкновении астероида с Землей выделится энергия, которая превзойдет в 30 раз энергию, выделившуюся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

Ученые признали неизбежность катастрофы на Земле

Наука и техника,МЧС,РИА Новости,
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