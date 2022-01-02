Раскрыты сроки поступления в гражданский оборот назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в России. Он также добавил, что препарат будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон», передает ТАСС.«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре. Опыты показывают, что «Спутник V» в виде инъекции защищает от «омикрона». Естественно, что и в назальной форме препарат будет эффективен», – сказал ученый.
Напомним, в октябре прошлого года Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея. Уже тогда отмечалось, эта данный препарат не отменит необходимость обычной прививки, а станет к ней дополнением, которое создает еще один барьер на пути инфекции. По словам Александра Гинцбурга, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке.
Ранее директор Центра имени Гамалеи отмечал, что люди, которые вакцинировались от коронавируса незадолго до праздников, во время новогодних застолий должны употреблять качественную белковую пищу. По его словам, белковая диета способствует хорошему иммунному ответу, чем больше будет в рационе хороших аминокислот, расщепляемых белков – хорошо усвояемое мясо, рыба, тем лучше это скажется на образовании антител.