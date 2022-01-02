Раскрыты сроки поступления в гражданский оборот назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в России. Он также добавил, что препарат будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон», передает ТАСС.«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре. Опыты показывают, что «Спутник V» в виде инъекции защищает от «омикрона». Естественно, что и в назальной форме препарат будет эффективен», – сказал ученый.

Фото: mir24.tv/ / Дарья Журавлёва mir24.tv/ / Дарья Журавлёва

Напомним, в октябре прошлого года Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея. Уже тогда отмечалось, эта данный препарат не отменит необходимость обычной прививки, а станет к ней дополнением, которое создает еще один барьер на пути инфекции. По словам Александра Гинцбурга, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке.