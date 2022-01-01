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1 час назад

К Земле летят два потенциально опасных астероида

Рядом с Землей пролетит два потенциально опасных астероида, передает издание The Sun, ссылаясь на данные Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Два потенциально опасных астероида летят к Земле
Фото: PIRO4D, PixabayPIRO4D, Pixabay

Как утверждается, размеры первого астероида 2013 YD48 приблизительно равны габаритам Биг-Бена, второе небесное тело – астероид 7482 YD48, размеры которого вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

По данным издания, первый объект пройдет мимо нашей планеты уже 11 января, а второй астероид - 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, по оценкам космического агентства, является «близким подходом».

Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из астероидов, к настоящему времени известных науке, не представляет опасности для нашей планеты в ближайшую сотню лет.

Тем не менее, отметил специалист, на сегодняшний день ученые открыли лишь около 40% от общего предполагаемого числа такого рода космических объектов размером больше 140 метров. Большую часть астероидов, согласно замечанию Зурбухена, только предстоит обнаружить.

Наука и техника,Наука,Роскосмос,NASA,
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