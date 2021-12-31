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23 минуты назад

Россия решила отказаться от аренды 16 объектов на «Байконуре»

Россия до конца 2022 года планирует отказаться от аренды 16 объектов на космодроме «Байконур», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

РФ решила отказаться от аренды ряда объектов на «Байконуре»
Фото: Роскосмос/Космический центр "Южный"Роскосмос/Космический центр "Южный"

По словам источника, российская сторона подготовила список из 16 объектов, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования. В него попали не только объекты недвижимости, часть имущества имеет остаточную стоимость.

Все объекты из списка будут переданы Казахстану.

В настоящее время специальная комиссия занимается проработкой возможности снять объекты с учета российских предприятий, добавил собеседник агентства.

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О планах вывести из аренды ненужные объекты на «Байконуре» ранее говорил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия их не эксплуатирует, отвечать за них бессмысленно, поэтому «будь то металлолом или другие материалы», их надо утилизировать.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал о шестикратном сокращении числа стартовых комплексов на космодроме Байконур. Из 18 комплексов, имеющихся на космодроме 25 лет назад, на сегодняшний день осталось лишь три.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Министерство обороны,Роскосмос,РИА Новости,
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