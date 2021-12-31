Минобороны запустит три «Ангары» в 2022 году

Министерство обороны России намерено в 2022 году запустить три ракеты «Ангара» космического назначения со спутниками. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По информации издания, всего Министерство обороны планирует запустить в 2022 году три ракеты «Ангара» – две тяжелые «Ангара-А5» и одну легкую «Ангару-1.2» с Плесецка. Специалисты выведут спутники на орбиту. При этом запускать макеты полезной нагрузки больше не планируется.
Как сообщил информированный источник, в составе тяжелых ракет будет использоваться разгонный блок «Бриз-М».
Основная задача применения семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» — выведение перспективных и современных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. По предварительной информации, запуск ракет будет произведен с космодрома Плесецк, у которого двойное, военно-гражданское назначение.
Ранее стало известно, что ракету «Ангара-А5», которая была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 декабря, взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил России. Это третье испытание ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». В декабре 2020 года она в ходе старта вывела на геостационарную орбиту около 2,4 тонны груза.