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1 час назад

Переболевших коронавирусом предупредили о риске онкологии

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у россиян, перенесших коронавирус, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пишет URA.RU.

Переболевших коронавирусом предупредили о риске онкологии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соломатина предупредила, что у переболевших COVID-19 есть риск возникновения рака. Она отметила, что необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легочной форме.

«Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — заявила она.

Специалист объяснила, что воспаление, возникшее после коронавируса, может стать начальной стадией для развития онкологических заболеваний. Оба диагноза характеризуются воспалительным процессом, поэтому Соломатина считает, что COVID-19 может запустить процесс возникновения рака.

При этом генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU предположил, что подобные случаи будут фиксироваться не очень часто. По его мнению, требуется много времени для подтверждения информации о связи коронавируса и рака.

«Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — заключил он.

Ранее британские медики рассказали, как определить рак по изменениям на кончиках пальцев. Для этого нужно обратить внимание на фаланги пальцев кистей руки.

Наука и техника,Татьяна Соломатина,Николай Крючков,Госдума,РИА Ura.ru,
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