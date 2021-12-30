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31 минуту назад

Гинцбург анонсировал исследования новой вакцины на россиянах

В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальную вакцину исследуют на россиянах
Фото: URA.RUURA.RU

«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС.

Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах.

«Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург.

Также он рассказал об испытаниях разработанной центром тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. По его словам, создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки назальной вакцины.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин привился назальной вакциной от коронавируса. Вирусолог заявил о новой опасности назальной вакцины. Центр имени Гамалеи анонсировал начало продаж назальной вакцины в начале 2022 года. Гинцбург дал обещание, что назальная вакцина защитит от нового штамма коронавируса «Омикрон», передает «Национальная служба новостей».
Наука и техника,Общество,Александр Гинцбург,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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