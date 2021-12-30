Назальную вакцину исследуют на россиянах

В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС.

Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах.

«Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург.