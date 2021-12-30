Назальную вакцину исследуют на россиянах

В России 15 января 2022 года начнется набор желающих для исследования назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых», — передает слова Александр Гинцбурга ТАСС.
Он отметил, что исследования будут проводиться как на привитых, так и на не привитых добровольцах.
«Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел», — добавил Гинцбург.
Также он рассказал об испытаниях разработанной центром тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. По его словам, создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки назальной вакцины.