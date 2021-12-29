Почему подешевеют 5G-смартфоны

Анатилитики из ABI Research пришли к выводу, что доля продаж 5G-смартфонов в мире не превысит и 5%, потому что устройства с его поддержкой это более высокий ценовой сегмент, который не так сильно интересует массового покупателя. Однако с этим заявлением согласны не все.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как считают авторы исследования, развертывание сетей пятого поколения будет набирать обороты в таких странах, как Россия, Италия, Южная Корея и Австралия.

Главный редактор Ferra.ru, Евгений Харитонов, считает, что доля продаж может быть и выше.

Если в 2022 году дефицит полупроводников не усугубится … доля смартфонов с поддержкой 5G может составить даже не 5%, а от 6 до 7.5%. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

По его словам это связано с тем, что 5G-модемы в современных Android устройствах перестали быть «роскошью» и уже есть бюджетные смартфоны с поддержкой 5G.

Скорее всего именно по этой причине уже в начале 2021 года 5G-смартфоны упали в цене до уровня $200. Рынок бюджетных 5G смартфонов заняли такие компании как Xiaomi и Realme. Но уже к ноябрю 2021 года дефицит полупроводников привёл к повышению до $270.