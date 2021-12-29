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2 часа назад

Почему 5G-смартфоны станут дешевле вопреки дефициту полупроводников

Анатилитики из ABI Research пришли к выводу, что доля продаж 5G-смартфонов в мире не превысит и 5%, потому что устройства с его поддержкой это более высокий ценовой сегмент, который не так сильно интересует массового покупателя. Однако с этим заявлением согласны не все.

Почему подешевеют 5G-смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как считают авторы исследования, развертывание сетей пятого поколения будет набирать обороты в таких странах, как Россия, Италия, Южная Корея и Австралия.

Главный редактор Ferra.ru, Евгений Харитонов, считает, что доля продаж может быть и выше.

Если в 2022 году дефицит полупроводников не усугубится … доля смартфонов с поддержкой 5G может составить даже не 5%, а от 6 до 7.5%. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

По его словам это связано с тем, что 5G-модемы в современных Android устройствах перестали быть «роскошью» и уже есть бюджетные смартфоны с поддержкой 5G.

Скорее всего именно по этой причине уже в начале 2021 года 5G-смартфоны упали в цене до уровня $200. Рынок бюджетных 5G смартфонов заняли такие компании как Xiaomi и Realme. Но уже к ноябрю 2021 года дефицит полупроводников привёл к повышению до $270.

Евгений утверждает, что даже эта цена скоро снизится, потому что на рынок активно выходит чипмейкер Unisoc, который до сих пор редко использовался в смартфонах известных брендов. “Но в конце 2020 – начале 2021 гг. Unisoc привлёк инвестиции, модернизировал оборудование и отнял у Qualcomm с MediaTek часть рынка”, – подытожил главный редактор Ferra.ru.

Наука и техника,Евгений Харитонов,Qualcomm,Ferra.ru,
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