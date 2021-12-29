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44 минуты назад

К проекту «МегаФон 1440» присоединится ВТБ

Банк ВТБ войдет в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных «МегаФон 1440». Инвестиции банка составят 2 миллиарда рублей.

К проекту «МегаФон 1440» присоединится ВТБ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начал трансформацию модели исследовательской лаборатории в компанию полного цикла разработки и производства. Запланирован кратный рост команд разработки и создание новых технологических и производственных подразделений.

«МегаФон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75 процентов, ВТБ будет принадлежать 15 процентов, а 10 процентов сохранит команда «МегаФон 1440». Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».

«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и так далее. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», — пояснил генеральный директор «МегаФон 1440» Алексей Шелобков.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев отметил, что стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики.

«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

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