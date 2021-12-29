Гигантские птицы вымерли из-за инфекции костей

Огромные птицы — дроморнитиды из отряда гусеобразных — 50 тыс. лет назад вымерли из-за болезни костей. Как рассказали ученые из Университета Флиндерса (Австралия), по размерам эти птицы в пять раз превышали эму.

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Рост дроморнитид достигал двух метров, а вес превышал 200 кг. Окаменелые кости древней птицы, найденные близ Аделаиды в Австралии, помогли установить инфекцию, которой страдали пернатые — это остемиелит. Болезнь не позволяла им охотиться, поэтому птицы ослабевали. Они становились легкой добычей для хищников и людей. Ситуацию осложняли климатические изменения на территории современной Австралии. Период вымирания дроморнитид совпал с сильной засухой. По мере высыхания континента большие внутренние озера и леса исчезли, и центр Австралии превратился в пустыню, передает The Daily Mail.