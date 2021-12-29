Гигантские птицы вымерли из-за инфекции костей

Огромные птицы — дроморнитиды из отряда гусеобразных — 50 тыс. лет назад вымерли из-за болезни костей. Как рассказали ученые из Университета Флиндерса (Австралия), по размерам эти птицы в пять раз превышали эму.
Рост дроморнитид достигал двух метров, а вес превышал 200 кг. Окаменелые кости древней птицы, найденные близ Аделаиды в Австралии, помогли установить инфекцию, которой страдали пернатые — это остемиелит. Болезнь не позволяла им охотиться, поэтому птицы ослабевали. Они становились легкой добычей для хищников и людей. Ситуацию осложняли климатические изменения на территории современной Австралии. Период вымирания дроморнитид совпал с сильной засухой. По мере высыхания континента большие внутренние озера и леса исчезли, и центр Австралии превратился в пустыню, передает The Daily Mail.
Ранее Рlus-one.ru сообщал, что изучение древних климатических процессов во многом помогает пониманию того, что происходит сейчас на планете. Примерно 50 тыс. лет назад началось вымирание крупнейших животных мира, включая древних травоядных. Они сначала вымерли на 83% в Южной Африке, затем на 68% — в Северной Америке. В Австралии исчезло 44% травоядных, а в Африке — 22%. По словам ученых, там, где исчезло больше древних травоядных, развернулись крупные пожары.