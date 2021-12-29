Ученые опубликовали снимок редкого астрономического явления

Летом этого года метеорная установка SKYLINE астрономической обсерватории ИГУ, установленная на астрофизическом полигоне университета в Тункинской долине, сделала снимок спрайтов — электрических разрядов в холодной плазме. Уникальный снимок предоставил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, передает официальный портал Года науки и технологий.

Фото: Иркутский Государственный Университет Иркутский Государственный Университет

Спрайты представляют собой некое подобие молнии, бьющей вверх. Это сравнительно недавно открытый вид электрических разрядов в холодной плазме, происходящих на высоте от 50 до 130 км, то есть рядом с границей атмосферы и космоса. Высокие спрайты происходят фактически в космосе.

Явление было теоретически предсказано в 1924 году, но впервые его зафиксировали лишь в 1989 году, причем случайно. О физической природе спрайтов до сих пор известно крайне мало.

«Спрайты возникают во время гроз, над той областью, где гораздо ниже, в тропосфере, генерируются сильные молнии. Увидеть и зарегистрировать спрайты крайне сложно — эти вспышки сложной формы длятся всего около одной сотой доли секунды. Метеорная установка обсерватории ИГУ работала во время мощной грозы 23 июня 2021 года. При обработке полученных данных на одном из снимков были зарегистрированы спрайты. Сотрудник астрономической обсерватории ИГУ Кирилл Иванов отметил, что зафиксирован довольно редкий случай множественных спрайтов — это довольно редкое явление, как правило, одновременно наблюдаемых спрайтов бывает меньше», — рассказал Сергей Язев.